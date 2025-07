in anteprima il video la esse dei single di francesco bif

Scopri in anteprima il nuovo video di Francesco Bif, "La Esse dei Single", un brano energico e coinvolgente scritto insieme a Danilo Mangano e Massimo Zoara. Nato tra le strade di Milano, questa canzone racconta con leggerezza e passione le sfide e le emozioni dei single di oggi. Non perderti questo intrigante viaggio musicale, perché la musica di Francesco Bif è pronta a conquistare il cuore di tutti!

Milano, 2 lug. (askanews) - In anteprima il video "La Esse dei Single" il nuovo singolo inedito di Francesco Bif, scritto con Danilo Mangano e Massimo Zoara, brano dinamico e orecchiabile, disponibile in digitale dallo stesso giorno. "La canzone è nata quattro anni fa quando un giorno, uscendo dall'Esselunga di viale Papiniano a Milano, dove abito, mi sono messo a canticchiare spontaneamente il primo verso del testo per poi costruirci questa storia. Il titolo l'ho scelto giocando con il concetto della Esse come iniziale della parola single e con la leggenda metropolitana dei single appunto che si ritrovano in quel supermercato - racconta Francesco Bif - con questo brano voglio comunicare il senso di libertà senza pregiudizi e che ci si può innamorare, in ogni momento, anche se spesso, crediamo di non essere predisposti e tendiamo a scappare dai sentimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net