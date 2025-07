Carlo Nordio e la Cassazione sul Dl Sicurezza | Così insultano Mattarella

Carlo Nordio attacca duramente la decisione della Cassazione sul DL Sicurezza, definendo il tutto un’«irriverenza» verso il Presidente Mattarella. La confusione, secondo il ministro della Giustizia, rischia di minare il rispetto istituzionale e la credibilità delle decisioni giudiziarie. Una vicenda che solleva questioni delicate sulla fragilità del sistema giuridico e sull’importanza di rispettare le prerogative di ogni ramo dello Stato. La questione è destinata a far riflettere ancora a lungo.

Carlo Nordio dice che sulla Cassazione che boccia il Dl Sicurezza «c’è grande confusione». Il tribunale, spiega il ministro della Giustizia del governo Meloni, non ha detto proprio nulla, e se lo avesse detto, senza esser investita di un ricorso, avrebbe commesso un sacrilegio. Si è pronunciato l’Ufficio del Massimario con un intervento che ritengo irriverente, improprio e imprudente». Irriverente verso Sergio Mattarella, secondo Nordio, «perché contiene critiche radicali sul decreto sicurezza, sia sulla sua necessità ed urgenza, sia sui suoi contenuti, ritenuti manifestamente incostituzionali. 🔗 Leggi su Open.online

