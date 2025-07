Caldo bollino rosso in 18 città Oggi firma del protocollo per emergenze sul lavoro LIVE

L’ondata di caldo record, con 18 città italiane sotto bollino rosso, ci ricorda quanto il clima possa essere impietoso. Oggi, tra firma di un importante protocollo e misure di sicurezza, si cerca di proteggere i lavoratori dai rischi del termometro rovente. Un’emergenza che non riguarda solo l’Italia, ma anche l’Europa, e che richiede azioni rapide ed efficaci per preservare la salute di tutti.

L’ondata di calore, provocata dall’anticiclone africano, in alcune zone è accompagnata da forti piogge. Sono 18, da nord a sud, le città da bollino rosso per le alte temperature. Oggi è in programma la firma del protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per contenere i rischi sul lavoro con il termometro rovente: previsti cig, indumenti e orari specifici. Allarme caldo anche in Europa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caldo, bollino rosso in 18 città. Oggi firma del protocollo per emergenze sul lavoro. LIVE

In questa notizia si parla di: lavoro - caldo - bollino - rosso

Caldo record, ordinanza in Lombardia: stop al lavoro all’aperto dalle 12.30 alle 16 - In Lombardia, il caldo record impone nuove regole: stop alle attività all’aperto dalle 12:30 alle 16, in vigore dal 2 luglio al 15 settembre.

Caldo, bollino rosso anche giovedì. Stop ai lavori nelle ore più torride, Regione al lavoro per l’ordinanza | Cronache Ancona Vai su X

In Spagna toccati i 46°C, in Francia accesso gratis alle piscine per le persone più vulnerabili. In Italia diramato bollino rosso per 21 città. In Liguria e Sicilia sospeso il lavoro all’aperto nelle ore più calde. Caldo estremo anche nelle zone di guerra dove è allerta Vai su Facebook

Ordinanza caldo, vietato lavorare al sole: in quali regioni in vigore lo stop; Nella morsa del caldo: Ancona da bollino rosso. Marche verso lo stop al lavoro all’aperto; Caldo record, bollino rosso in 18 città. Verso firma protocollo per emergenze sul lavoro.

Il caldo è da record: blackout, un morto e un operaio in coma. Lavoro, nuove regole - L’Italia entra nella seconda metà dell’anno stritolata da un’afa insopportabile, come del resto molta parte dell’Europa. Da msn.com

Il caldo oggi, la situazione nelle città italiane tra bollini rossi, blackout e pronto soccorso in tilt - L’Italia è stretta da un’ondata di caldo con punte di 40°C e 18 città da bollino rosso. Scrive fanpage.it