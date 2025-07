Ci siamo lasciati ho il cuore a pezzi È ufficialmente finita tra i due di Uomini e Donne

Da come si legge nel suo messaggio, la loro relazione sembra essere giunta a un punto di non ritorno, segnando la fine di un capitolo carico di emozioni intense. Dopo settimane di attesa e incertezze, ora è ufficiale: il cuore resta a pezzi, ma la vita continua. La storia tra il tronista e la corteggiatrice si chiude qui, lasciando spazio a nuovi inizi e speranze di serenità.

È finita davvero tra il tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo settimane di indiscrezioni, smentite e silenzi pesanti, a confermare la rottura è stata lei, con un lungo e sentito messaggio condiviso su Instagram. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che sanciscono la conclusione di una storia d'amore nata sotto i riflettori di Canale 5, tra sogni, promesse e una quotidianità fatta di distanze e difficoltà. "Da come avrete potuto capire, non stiamo più insieme", ha scritto lei rivolgendosi direttamente al pubblico che l'ha seguita sin dai primi passi del suo percorso televisivo.