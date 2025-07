Nuoto Eurojrs a Samorin | 4×100 stile libero maschile d’oro argento per la femminile

L’emozione è alle stelle agli Europei juniores di nuoto a Samorin, dove gli Azzurri stanno incantando con prestazioni da sogno! Dopo il trionfo al Trofeo Settecolli, i nostri talenti si sono subito rimessi in gioco, regalando medaglie d’oro e d’argento nelle staffette 4×100 stile libero e negli individuali. La passione e il talento degli 38 giovani atleti italiani promettono un’edizione indimenticabile: l’attesa ora si concentra sulle prossime sfide che ci aspettano.

Azzurri subito d’oro e d’argento con le staffette 4×100 stile libero agli Europei juniores di nuoto che si stanno svolgendo da ieri a Samorin, in Slovacchia. La nazionale juniores di nuoto ha avuto giusto il tempo di concludere il 61° Trofeo Settecolli IP che è subito partita per Samorin, in Slovacchia. Sei giorni di gare fino a domenica per i 38 convocati, 22 femmine e 16 maschi, che sono guidati dal tecnico responsabile della nazionale giovanile Marco Menchinelli e il suo staff. Finali dalle ore 18:00. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Europei juniores di nuoto 2025: a Samorin torna la Russia, Italia con 38 atleti e tante ambizioni - donna e gli uomini più promettenti d’Europa si sfideranno in un clima di grande entusiasmo e speranza.

