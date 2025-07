Juventus è fatta per Jonathan David | il bomber che mancava come dimostra l’eliminazione dal Mondiale per Club

La Juventus ha trovato il suo nuovo centravanti: Jonathan David, il bomber che mancava per rinforzare l’attacco e rivaleggiare ai massimi livelli. Dopo un’intesa raggiunta nella notte italiana, il trasferimento si avvicina all’ufficialità, lasciando i tifosi entusiasti. L’ingaggio di David, protagonista anche nel Mondiale per club, segna un passo deciso verso una nuova era bianconera, in cui il talento e la determinazione del canadese potranno fare la differenza sul campo.

Jonathan David sarà un nuovo giocatore della Juventus. Le parti hanno trovato l’accordo nella notte italiana, con i bianconeri che – dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Real Madrid – devono soltanto discutere gli ultimi dettagli prima dei classici passaggi formali per l’ufficialità. E a proposito di Mondiale, David è un colpo che arriva con tempismo perfetto, perché anche nella sfida contro i Blancos, la Juventus ha creato soprattutto nei primi 15 minuti ma non è riuscita a sbloccare il punteggio, perdendo poi 1-0. Emblematico l’errore di Kolo Muani a tu per tu con Courtois dopo 10 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Juventus, è fatta per Jonathan David: il bomber che mancava, come dimostra l’eliminazione dal Mondiale per Club

