David Juventus svelato l’ingaggio del calciatore | ecco quanto guadagnerà in bianconero Tutte le cifre e i dettagli

La Juventus sta per svelare il nuovo volto del suo attacco: Jonathan David. Dopo una stagione di successo con il Lille, il promettente attaccante canadese si prepara a conquistare Torino. Ma quanto guadagnerà a partire dalla prossima stagione? Scopriamo insieme tutte le cifre e i dettagli dell’ingaggio, che promettono di fare discutere i tifosi e gli appassionati di calcio. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’accordo tra David e i bianconeri.

David Juventus, l’ingaggio del calciatore: ecco quanto guadagnerà a partire dalla prossima stagione con il club bianconero. Le cifre. La Juventus sta per completare l’acquisto di Jonathan David, uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo. Dopo un’ottima stagione con il Lille, il canadese è pronto a iniziare una nuova avventura a Torino. I dettagli dell’accordo stanno emergendo e, secondo le ultime informazioni riportate da gazzetta.it, David percepirà uno stipendio di circa 6 milioni di euro netti all’anno più 2 di bonus, una cifra che lo colloca tra i giocatori più pagati della rosa bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, svelato l’ingaggio del calciatore: ecco quanto guadagnerà in bianconero. Tutte le cifre e i dettagli

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l'incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

La #Juventus sta lavorando in maniera importante sulle cifre di Jonathan #David da ormai diverso tempo. Le parti, nelle prossime ore, saranno nuovamente in contatto con l'obiettivo di trovare l'accordo totale sull'ingaggio (mi risulta ancora 5mln netti più 2

Fabrizio Romano torna a parlare di Jonathan David in orbita Juventus Sembra ci sia stato prima un contatto telefonico con gli agenti del canadese, poi addirittura un incontro L'operazione è ancora viva, il calciatore spera di trovare la destinazione il più pr

