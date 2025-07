Quando finisce il caldo record? Oggi e domani ancora nella morsa dell’anticiclone poi la bolla africana crolla

L'Italia vive ancora sotto l'irresistibile morsa dell'ondata di caldo record, con 18 città su 27 in allerta rossa. Ma quanto durerà questa canicola? Fino a domani, il sole non molla la presa, poi una svolta climatica con il crollo della bolla africana è ormai alle porte. Restate con noi per scoprire quando il termometro tornerà a scendere e il clima si farà più respirabile.

Roma, 2 luglio 2025 – L'Italia resta ancora nella morsa del caldo. Fino a domani giovedì 3 luglio il numero delle città con temperatura da bollino rosso non cambia, rispetto a quelle attese già oggi mercoledì 2 luglio. Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino pubblicato sul sito del ministero della salute, infatti, sono 18 su 27 monitorati i centri della Penisola per i quali è prevista l'allerta massima sia oggi che domani: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Un camionista è morto lungo l'A4, non si esclude che abbia avuto un malore per il caldo.

