Nordio stronca la Cassazione sul dl Sicurezza | Ha insultato Mattarella Così sembra che la giustizia sia dalla parte dei malfattori

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, non si risparmia nel criticare la Cassazione, definendo il suo intervento sul Dl Sicurezza e il patto Italia-Albania “improprio, imprudente, irriverente”. Queste accuse puntano direttamente all’ufficio del Massimario della Corte, e le sue parole sembrano mettere in discussione l’equilibrio tra giustizia e politica, alimentando il sospetto che la giustizia sia dalla parte dei malfattori. Un dibattito acceso che rischia di mettere alla prova le fondamenta del nostro sistema giudiziario.

Le tre “i” del ministro della giustizia, Carlo Nordio: “improprio, imprudente, irriverente”. A chi si riferisce? All’ufficio del Massimario della Cassazione in merito al recente giudizio sul Dl Sicurezza e sul patto Italia- Albania. L’intervento è un “insulto” al Capo dello Stato, Sewgio Mattarella, sostiene a chiare note il Guardasigilli intervistato dal “Messaggero” sull’ entrata a gamba tesa delle toghe sui provvedimenti del governo in tema di immigrazione e sicurezza. “Succede una gran confusione – entra subito nel merito Nordio-. La Cassazione, come supremo organo giurisdizionale, non ha detto proprio nulla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it