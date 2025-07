Ancona arriva la procura federale Si indaga su Gadda e Ancarani

Ancona si trova al centro di un'intricata indagine federale, con la procura che ha aperto un fascicolo su alcune procedure legate a giocatori e potenziali irregolarità sportive. La questione, ancora sotto segreto istruttorio, coinvolge figure chiave come Massimo Gadda e Francesco Ancarani, che domani saranno ascoltati come indagati. L'intera vicenda potrebbe aprire nuovi scenari per il club dorico e il calcio italiano.

La procura federale piomba sull’ Ancona: su una questione che riguarderebbe alcune procure di giocatori che hanno vestito la maglia dorica nello scorso campionato – sulla vicenda vige il segreto istruttorio –, dopo aver già ascoltato i vertici societari in qualità di persone informate sui fatti, domani la procura ascolterà, stavolta in qualità di indagati, anche l’ex mister Massimo Gadda, l’ex direttore generale Francesco Ancarani e il portierino Filippo Bellucci. Una vicenda che non avrà ripercussioni sulla Ssc Ancona, appunto ascoltata perché informata sui fatti, quanto potrebbe averlo sui singoli ex tesserati, con squalifiche o inibizioni, qualora venissero ravvisate delle responsabilità dirette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona, arriva la procura federale. Si indaga su Gadda e Ancarani

