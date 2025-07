Ascolti tv dell’1 luglio gioca la Juve e blocca i palinsesti

Martedì 1 luglio, l’attesissima partita Real Madrid-Juventus ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori, bloccando i palinsesti e facendo impennare gli ascolti tv. Per evitare sovrapposizioni, Rai 1 ha deciso di trasmettere il film "Un amore regale", mentre Rete 4 ha puntato su Cartabianca con Bianca Berlinguer, che ha approfondito il delicato scenario politico internazionale, dove Donald Trump continua a...

Martedì 1 luglio su Canale 5 è andata in onda la partita Real Madrid-Juve per il Mondiale per Club e gli ascolti tv s’impennano. Così, Rai 1 ha preferito evitare scontri diretti e ha trasmesso il film, Un amore regale. Il resto della programmazione ha visto su Rete 4 È Sempre Cartabianca, dove Bianca Berlinguer ha parlato della politica estera di Donald Trump che preme per un accordo a Gaza entro una settimana. Il Presidente americano continua a sostenere Benjamin Netanyahu definendolo un “eroe di guerra ” e bollando come “ folle ” il processo per corruzione a suo carico. Su Rai 2 è andato in onda Storie al bivio show, mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Kilimangiaro. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv dell’1 luglio, gioca la Juve e blocca i palinsesti

In questa notizia si parla di: ascolti - luglio - juve - gioca

Ascolti TV 1 luglio 2025 - Scopriamo insieme i dati Auditel della prima serata di martedì 1 luglio 2025, un momento di grande interesse per il panorama televisivo italiano.

Ottavi di finale Mondiale per Club: #RealMadridJuve il 1 luglio ore 21 ? https://ow.ly/ELXL50WhgXB Vai su Facebook

Stasera in tv (1 luglio): Bianca Berlinguer sfida Monica Setta, ma il botto lo farà Canale 5; Juventus, Ronaldo: il fenomeno globale. Vi rendete conto di chi ha preso Agnelli?.

Ascolti tv martedì 1 luglio: Real Madrid-Juventus, Un amore regale - Ascolti tv 1 luglio 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it scrive

Real Madrid-Juventus in tv: dove seguire in chiaro la FIFA Club World Cup - Juventus, partita in programma per gli ottavi di finale della FIFA Club World Cup 2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. Come scrive msn.com