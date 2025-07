Abito cut-out coda lunghissima accessori Y2K e una caption che lascia spazio alle interpretazioni

Clara Soccini conquista ancora una volta i riflettori con un look irresistibile: un abito cut-out dalla lunga coda effetto bagnato, che cattura la luce del tramonto e accende l’estate tra gossip e stile. I dettagli della sua mise, insieme a un’atmosfera che pare danzare tra tematiche di cuore e tendenze Y2K, lasciano spazio a mille interpretazioni. Capelli fluenti e sguardo deciso, Clara si prepara a scrivere nuove pagine...

U na lunga coda effetto bagnato, un abito cut-out che sembra danzare con la luce del tramonto e un’estate che, tra gossip e stile, si fa rovente. Clara Soccini, tra le voci più promettenti del panorama musicale italiano, torna sotto i riflettori non solo per la musica, ma anche per il suo stile da sirena urbana. A colpire, però, è un dettaglio che confermerebbe le voci insistenti di una rottura con lo storico fidanzato Jacopo Neri. Capelli d'estate: è tendenza wet look, effetto bagnato. guarda le foto Coda di cavallo lunghissima ed effetto wet: il nuovo hairstyle di Clara Soccini. Il dettaglio beauty più commentato? L’hairstyle. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Abito cut-out, coda lunghissima, accessori Y2K e una caption che lascia spazio alle interpretazioni

In questa notizia si parla di: abito - coda - lunghissima - accessori

Clara Soccini, look da sirena urbana con il cuore spezzato; Abiti da sposa con fiocchi, i modelli più belli per un bridal look elegante e bon ton; Cannes 2025, i look della seconda serata: sfida di paillettes tra Heidi e Eva (spoiler: vince la seconda).

Valentina Ferragni, in Corsica sfoggia un sensuale abito viola e osa con gli Accessori griffati - MSN - L’influencer ha sfoggiato un particolare abito viola in tessuto see through che ha stregato Instagram, grazie anche al colorato abbinamento con l’accessorio griffato. Segnala msn.com

Capelli Sanremo 2022: la coda gioiello di Francesca Michielin - La coda lunghissima di Francesca Michielin è stato il gioiello più luccicante della seconda serata di Sanremo Questo sì che è un look da copiare Di Carlotta Tosoni Pubblicato: 03/02/2022 ... Secondo elle.com