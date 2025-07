The Boys 5 terminate le riprese dell' ultima stagione l' autore | È l' ultima volta su questo set

Le riprese di "The Boys" 5 sono ufficialmente concluse, segnando l'epilogo di una saga avvincente e intensa. Dopo mesi di lavoro, il creatore Eric Kripke ha condiviso con commozione su Instagram che questa sarà l’ultima volta sul set, lasciando un ricordo indelebile nel cuore dei fan. Con il finale in arrivo, l’ultima stagione promette di chiudere le storie dei protagonisti in grande stile, lasciandoci un senso di nostalgia e di attesa.

Sono terminate dopo diversi mesi le riprese dell'ultima stagione che chiuderà le storie dei Boys e la loro guerra contro Patriota In un commovente post su Instagram, il creatore e showrunner di The Boys Eric Kripke ha confermato che la quinta e ultima stagione della serie di Amazon Prime ha terminato le riprese. "Questa è l'ultima volta che mi trovo su questo set", ha scritto Kripke. "Verrà smontato presto. È una sensazione agrodolce, ma il mio sentimento principale è la gratitudine. Abbiamo il miglior cast, la migliore troupe, la storia più divertente da scrivere e qualcosa che è impossibile da prevedere: il momento giusto.

