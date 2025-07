Spal passo avanti per l’Eccellenza Bando approvato l’atto dalla giunta

Il passo avanti della Spal segna una svolta decisiva per il suo futuro. Con l’approvazione dell’atto dalla giunta, si apre ufficialmente la fase di selezione dei candidati pronti a prendere in mano le redini del club. Un momento cruciale che vede il coinvolgimento diretto delle istituzioni e delle figure chiave, come il sindaco Fabbri e l’assessore Carità, pronti a plasmare un nuovo capitolo per la squadra. La strada è tracciata: ora, tocca a chi avrà il coraggio di assumersi questa sfida.

Adesso ci siamo davvero. La giunta ieri mattina ha adottato l’atto di indirizzo, che si tradurrà in una delibera, che sancisce il via libera all’apertura della manifestazione d’interesse per raccogliere le candidature di chi dovrà farsi carico del futuro della Spal. Sarà infatti in capo alla commissione di valutazione che l’amministrazione, su forte input del sindaco Alan Fabbri in sinergia con l’assessore allo Sport Francesco Carità, l’onere di selezionare attraverso il bando – che con ogni probabilità verrà adottato fra domani e dopodomani – il soggetto imprenditoriale che iscriverà la società al campionato di eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal, passo avanti per l’Eccellenza. Bando, approvato l’atto dalla giunta

