Il Dalai Lama compie 90 anni e annuncia che avrà un successore | Non sarà scelto dalla Cina

In occasione del suo 90° compleanno, il Dalai Lama sorprende il mondo annunciando che il suo successore non sarà scelto dalla Cina, ma attraverso un processo indipendente. Una decisione che sfida le convenzioni e sottolinea il suo impegno per la libertà spirituale del Tibet. Questa proclamazione segna un momento cruciale nella storia del Buddhismo tibetano e pone interrogativi sul futuro della leadership spirituale. È un messaggio di speranza e determinazione che merita di essere approfondito.

Il Dalai Lama, massima autorità spirituale del Buddismo tibetano, ha annunciato che dopo la sua morte verrà nominato un successore per garantire la continuità del suo ruolo di guida spirituale della comunità tibetana. La dichiarazione non è scontata: lo stesso Tenzin Gyatso, attuale e quattordicesimo Dalai Lama, aveva messo in dubbio una successione al suo ruolo. L’annuncio arriva in un messaggio rilasciato in occasione del suo 90esimo compleanno che sarà domenica 6 luglio: “L’istituzione del Dalai Lama continuerà “. Il Dalai Lama, nato a Lhamo Thondup nel Tibet nord-orientale nel 1935, è venerato come una divinità dai buddisti tibetani e considerato un separatista dalla Cina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Dalai Lama compie 90 anni e annuncia che avrà un successore: “Non sarà scelto dalla Cina”

L'evento. Il Dalai Lama compie 90' anni e presto annuncerà il successore Vai su X

Iniziate le celebrazioni e le preghiere a Dharamsala, rifugio dalla fuga al Tibet per l'invasione cinese. Darà indicazioni su come riconoscere il successore una volta conclusa la sua parabola Vai su Facebook

