MotoGP l’arrivo di Liberty Media riporterà in calendario Laguna Seca? Intanto la Superbike…

Il via libera all’ acquisizione di Dorna Sports da parte di Liberty Media – annunciato già nel 2024, ma avallato dalla Commissione Europea solo nei giorni scorsi – ha scatenato la fantasia di diversi appassionati di motociclismo su entrambe le sponde dell’Atlantico. L’argomento è il futuro della MotoGP (e non solo) negli Stati Uniti. Il discorso è semplicissimo e la base di partenza concettuale solida. Se Liberty Media ha propiziato l’ aumento del numero di GP di Formula 1 negli Stati Uniti, passati nel giro di pochi anni da uno a tre, perché non pensare che possa accadere lo stesso anche in MotoGP, dove al momento si vive la stessa situazione in cui la F1 si trovava nel momento dell’arrivo degli statunitensi? Esisteva solo l’appuntamento di Austin, quando la proprietà del Circus ha assunto tinte stelle e strisce. 🔗 Leggi su Oasport.it