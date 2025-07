Schianto auto moto a Correggio ventenne grave

Un grave incidente tra auto e moto si è verificato questa mattina a Correggio, lasciando un ventenne in gravi condizioni. L’urto, avvenuto in via Carpi alle prime luci del giorno, ha coinvolto una Jeep e una moto, con quest’ultima sbalzata a diversi metri di distanza. La scena ha suscitato grande apprensione, e i soccorsi sono stati immediatamente attivati per stabilizzare e trasportare il giovane ferito. Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda.

Correggio (Reggio Emilia), 2 luglio 2025 - Un giovane in moto è rimasto gravemente ferito nella prima mattinata in un incidente tra auto e moto, accaduto in via Carpi, all’altezza della zona artigianale industriale di Correggio. Verso le 7,30 si è verificato lo scontro con una autovettura Jeep, con la moto che è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce rossa locale con il personale dell’autoinfermieristica e pure quello dell’ automedica della Bassa. Il centauro ventenne è apparso cosciente, ma con vari traumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto auto moto a Correggio, ventenne grave

