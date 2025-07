È il giorno del concerto di Ultimo stadio Del Conero sold out | più navette per scongiurare il caos dei 30mila

Il grande giorno è finalmente arrivato: il concerto di Ultimo al Conero promette emozioni indimenticabili, con 30.000 fan pronti a vivere un’esperienza unica. Per garantire un accesso senza intoppi e scongiurare il caos, sono state organizzate 249 navette che collegheranno Passo Varano allo stadio. La speranza di tutti è che questa giornata possa concludersi tra musica, gioia e ricordi indelebili, lasciando il segno nel cuore di Ancona.

Si apre la stagione dei grandi concerti allo stadio Del Conero, il 19 giugno, con lo show di Zucchero, cui seguiranno quelli dei Pinguini tattici e di Ultimo. Per il concerto del 19, l'apertura dei cancelli è prevista alle 17. Monitoraggio e cambiamenti alla viabilità d Vai su Facebook

