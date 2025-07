Omicidio a Napoli uomo di 27 anni accoltellato al torace muore in ospedale

Un episodio drammatico scuote Napoli: un giovane di 27 anni, originario del Marocco, perde la vita dopo essere stato accoltellato in via Alessandro Poerio. La scena, ancora avvolta nel mistero, si è consumata nelle prime ore del mattino, lasciando la comunità sgomenta. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire le dinamiche di questo tragico evento. La città si chiedeva cosa possa aver scatenato questa violenta aggressione.

Un uomo di 27 anni √® morto a Napoli per una profonda ferita al torace. √ą avvenuto intorno alle 2.50 del mattino, in circostanze ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, allertati dal 112, il 27enne, originario del Marocco, sarebbe stato aggredito da sconosciuti con un'arma da taglio in via Alessandro Poerio, a due passi da Porta Capuana. Ma, giunto in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, √® deceduto.¬†¬†. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Omicidio a Napoli, uomo di 27 anni accoltellato al torace muore in ospedale

