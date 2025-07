Genova accusato di usura e gioco d' azzardo sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno per il boss

Genova si prepara a un nuovo capitolo di lotta alla criminalità: Roberto Sechi, ex membro del clan Fiandaca, è sotto sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno per tre anni, accusato di usura e gioco d'azzardo. Ai domiciliari, aspetta la sentenza dell’8 luglio, con il rischio di una condanna fino a 13 anni. Un passo importante nella battaglia contro la criminalità organizzata, che dimostra come le istituzioni siano determinate a proteggere la città.

L’ex membro del clan Fiandaca Roberto Sechi di trova ai domiciliari e l’8 luglio è attesa la sentenza del processo dove rischia una condanna di 13 anni Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni nei confronti di Roberto Sechi. La motivazione è il riconoscimento della pericolo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, accusato di usura e gioco d'azzardo, sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno per il boss

In questa notizia si parla di: speciale - sorveglianza - obbligo - soggiorno

Organizzava un traffico di cocaina mentre era in permesso premio: sorveglianza speciale per un 57enne - La Cassazione ha confermato la condanna di un 57enne, sorvegliato speciale, che durante un permesso premio gestiva un traffico di cocaina, mantenendo un legame stabile con l'associazione mafiosa.

Un siracusano di 50 anni, già conosciuto alle forze di polizia, vìola la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a #siracusa e aggredisce un uomo a #priologargallo Vai su Facebook

Arrestato a 22 anni. Era in sorveglianza speciale ma spacciava cocaina; Viola la sorveglianza speciale, va in gioielleria e ruba un anello d'oro da 700 euro; Arrestato a Latina: applicata la Sorveglianza Speciale ad un uomo di 56 anni.

Usura e scommesse, per il boss Sechi scatta la sorveglianza speciale - L’ex membro del clan Fiandaca è ai domiciliari e l’8 luglio è attesa la sentenza del processo dove rischia una condanna di 13 anni ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Disposta la sorveglianza speciale per un membro della cosca Fiandaca - La Direzione Investigativa Antimafia, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Genova, in collaborazione con la Divisione Anticrimine della Questura di Genova, ha eseguito un provvedim ... rainews.it scrive