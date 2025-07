Il patron | Dalla città nessuna risposta Baldini è il nuovo presidente giocheremo con i ragazzi dei vivaio Pizza | Costretti a declassare il Loreto in D

Il panorama sportivo pesarese si trasforma ancora: la Vuelle rinuncia alla Serie B, mentre Loreto si declassa in Serie D, ma con un entusiasmo rinnovato. Vincenzo Baldini prende il timone della nuova era, e i giovani del vivaio saranno protagonisti, perché il futuro si costruisce anche con le nuove generazioni. Lorenzo Pizza, non ci siete riusciti… ma la passione per il calcio e il sogno di riscatto sono più vivi che mai.

Loreto non sarà la seconda squadra della Vuelle, rinuncia alla serie B, si iscrive alla serie D e si chiamerà ancora Italservice. Formalizzata la nuova carica: la presidenza passa a Vincenzo Baldini che subentra a Lorenzo e Simona Pizza che, con il marchio Italservice, avevano fatto il miracolo centrando la promozione e portando a Pesaro la serie B che mancava da 20 anni. Lorenzo Pizza, non ci siete riusciti. "No, non ci siamo riusciti. Abbiamo chiesto, chiamato, contattato, telefonato a tantissimi sponsor e aziende di Pesaro e dintorni, ma chi per un motivo chi per un altro, tutti ci hanno negato il loro aiuto per quanto piccolo fosse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net