In Portogallo occhi all’insù per ammirare il fenomeno della nuvola a rullo Ecco perché si forma – VIDEO

In Portogallo, un incredibile spettacolo della natura ha catturato l’attenzione di tutti: la nuvola a rullo, un affascinante fenomeno meteorologico che ha fatto il giro del web. Questo raro evento si forma grazie all’interazione tra masse d’aria di temperature diverse e brezze marine, creando una maestosa e imponente nube. Scopriamo insieme perché questo spettacolo naturale si manifesta e cosa lo rende così speciale.

Ha destato stupore una enorme “nuvola a rullo” avvistata in Portogallo. Le immagini hanno fatto il giro del Web. Ma cosa è accaduto esattamente? Il “roll cloud” è un raro fenomeno meteorologico, causato dalle alte temperature. È il risultato dell’interazione tra masse d’aria di temperature contrastanti e brezze marine, che formano una fitta nube. in particolare è diventato virale il video diffuso da Meteo Trás os Montes, registrato domenica 29 giugno sulla costa nord-atlantica del Portogallo, tra Figueira da Foz ed Esposente. La nuvola a rullo era lunga oltre 150 km. (Video FacebookMeteoTrasOsMontes) L'articolo In Portogallo occhi all’insù per ammirare il fenomeno della “nuvola a rullo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Portogallo occhi all’insù per ammirare il fenomeno della “nuvola a rullo”. Ecco perché si forma – VIDEO

