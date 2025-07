Benevento torna Struscio di Streghe con due serate di magia e danza nel centro storico

Benevento si trasforma ancora una volta in un incantato palcoscenico, con l’attesissima terza edizione di “Struscio di Streghe”. Sabato 5 e domenica 6 luglio, il centro storico si anima tra performance artistiche, racconti affascinanti e musica coinvolgente, celebrando l’universo femminile tra mito, memoria e riscatto. Un’occasione unica per immergersi in un viaggio magico e profondo, che lascerà il pubblico affascinato e ispirato. Non perdete questa straordinaria esperienza che arricchirà le vostre serate estive

Comunicato Stampa Performance artistiche, racconti e musica per un viaggio nell’universo femminile tra mito, memoria e riscatto Sabato 5 e domenica 6 luglio andrà in scena nel centro storico di Benevento la terza edizione di Struscio di Streghe. L’evento è . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento, torna “Struscio di Streghe” con due serate di magia e danza nel centro storico

In questa notizia si parla di: benevento - struscio - streghe - centro

Benevento si prepara per ‘Struscio di Streghe – La Notte delle donne’ - Benevento si appresta a vivere un weekend magico e affascinante con la terza edizione di "Struscio di Streghe – La notte delle donne".

Benevento, torna “Struscio di Streghe” con due serate di magia e danza nel centro storico; Struscio di Streghe, la notte delle donne; Struscio di Streghe, la notte delle donne: il programma.

Struscio di Streghe: la notte delle Janare - Quadro del Mistero in piazza Roma, con la conduzione di Laura Febbraro saranno rappresentate la “Danza del Mistero”, coreografia di Giovanni Mauriello con la direzione artistica di Michele Leone, la ... Secondo irpinia24.it

A Benevento week end con “Struscio di Streghe – La Notte delle donne” - Sabato 5 e domenica 6 luglio andrà in scena nel centro storico di Benevento la terza edizione di Struscio di Streghe. Da ntr24.tv