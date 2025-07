Matteo Renzi torna alle Feste dell’Unità per costruire una tenda riformista

Matteo Renzi torna protagonista alle Feste dell’Unità, tessendo una nuova tenda riformista nel panorama politico italiano. Con un calendario ricco di incontri con esponenti del Partito Democratico, il suo ritorno segna la volontà di dialogo e rinnovamento. Dal Lombardo al Toscana, passando per Milano, Renzi si presenta come ponte tra passato e futuro. La sua presenza promette di scuotere gli equilibri e riaccendere il dibattito politico.

Matteo Renzi annuncia il suo ritorno alle Feste dell’Unità, con un calendario fitto di appuntamenti in cui dialogherà con gli esponenti dell’area riformista del Partito democratico. Il 17 luglio sarà alla kermesse dei dem lombardi con Gianni Cuperlo, poi con Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna e con Eugenio Giani in Toscana. A settembre invece dialogherà a Milano con Nicola Zingaretti. Lo ha annunciato in un’intervista a Repubblica, in cui il leader di Italia Viva spiega le ragioni del suo riavvicinamento al Nazareno. Renzi: «Non intendo fare da guida, voglio combattere Meloni». «Quel che sta accadendo è semplice e riguarda il mio posizionamento », spiega Renzi al quotidiano romano. 🔗 Leggi su Lettera43.it