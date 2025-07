Filippo Vagnoli il punto sulla sanità

Arezzo, 2 luglio 2025 – Filippo Vagnoli, sindaco e Presidente della Conferenza socio sanitaria del Casentino, fornisce un quadro chiaro e diretto sulla situazione della sanità nella nostra vallata. Dopo incontri con le direzioni della USL Toscana Sud Est, affronta due delle sfide più urgenti: la carenza di personale e le lunghe liste di attesa. Un impegno concreto per migliorare il nostro sistema sanitario, perché il benessere dei cittadini merita risposte rapide ed efficaci.

Arezzo, 2 luglio 2025 – Filippo Vagnoli, il punto sulla sanita’ A seguito di alcuni incontri fatti con la direzione sanitaria e la direzione generale della Usl Toscana Sud Est, Filippo Vagnoli in qualità di sindaco e di Presidente della Conferenza socio sanitaria del Casentino, entra nel merito di due delle questioni più dibattute negli ultimi anni sul fronte socio sanitario. Nella vallata ovvero la mancanza del personale e le liste di attesa. Queste le parole del Sindaco di Bibbiena: “Ho richiesto e fatto alcuni incontri con i vertici della Usl sia in qualità di sindaco di uno dei comuni del Casentino che come presidente della Conferenza dei sindaci socio-sanitaria della vallata. 🔗 Leggi su Lanazione.it