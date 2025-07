Da Lorenzo a Lorenzo | senza Musetti occasione per Sonego a Wimbledon

Da Lorenzo a Lorenzo: a Wimbledon si apre ora una nuova opportunità per Sonego, dopo l’assenza di Musetti. Il sorteggio aveva prospettato un possibile derby azzurro al secondo turno, ma le condizioni non ottimali di Musetti hanno interrotto questa chance. Ora, i riflettori si concentrano sul torneo di Sonego, pronto a dimostrare di poter brillare sull’erba londinese e scrivere un nuovo capitolo della sua avventura a Wimbledon.

Il sorteggio aveva proposto una concreta possibilità di derby azzurro al secondo turno di Wimbledon 2025 tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, ma quest’ultimo ha pagato a caro prezzo una forma fisica non ottimale dopo l’infortunio rimediato durante la semifinale del Roland Garros con Carlos Alcaraz, perdendo subito sull’erba dell’All England Club contro l’ostico georgiano Nikoloz Basilashvili. A questo punto i riflettori si spostano da un Lorenzo all’altro in uno spicchio di tabellone adesso più aperto che mai, con all’orizzonte un possibile quarto di finale con il numero uno al mondo Jannik Sinner ed in precedenza un ottavo con il temibile americano Ben Shelton (n. 🔗 Leggi su Oasport.it