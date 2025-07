Affondo per Darwin Nunez | incontro con De Laurentiis I dettagli

Il Napoli fa sul serio: un incontro tra De Laurentiis e Darwin Nunez svela i dettagli di un possibile affondo decisivo per il club azzurro. Con l’obiettivo di rafforzare l’attacco e competere ai massimi livelli, la società napoletana sta mettendo in campo tutte le carte. L’attenzione ora è tutta rivolta a questo confronto strategico, che potrebbe segnare una svolta nel mercato estivo. Scopriamo insieme come si evolve questa trattativa cruciale per il futuro del Napoli.

Sembra ormai un testa a testa tra Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, come confermato anche da Fabrizio Romano Il Napoli dovrebbe spingere per Nunez, oppure "accontentarsi" di Lucca e investire di più sugli esterni

Sono ore importanti per capire il futuro in attacco del Napoli Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà , la decisione sulla nuova punta - e in particolare se affondare il colpo per Darwin Nunez - non arriverà prima di martedì L'eventuale prezzo di acquist

