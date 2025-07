a firenze torna il furgoncino che porta il cinema nei quartieri

A Firenze torna il cinema che avvicina le persone, portando la magia delle pellicole direttamente nei quartieri più periferici. Il 'Cinema tascabile', con il suo affascinante furgoncino Volkswagen degli anni Settanta, trasforma piazze e giardini in suggestive arene sotto le stelle. Dal 7 al 31 luglio, quattro sere a settimana, immergiti in un viaggio cinematografico gratuito e coinvolgente. La selezione di titoli attraversa i generi più amati, regalando un’estate indimenticabile a tutta la città.

Firenze, 2 luglio 2025 - Torna a Firenze il 'Cinema tascabile' con il furgoncino Volkswagen Bulli degli anni Settanta e le sue proiezioni itineranti nelle aree periferiche dei quartieri della città, in piazze e giardini trasformate in arene sotto le stelle. Appuntamento dal 7 al 31 luglio all'interno dell'Estate fiorentina: quattro sere a settimana per 16 film a ingresso libero, tutti con inizio alle 21,30. La selezione di titoli attraversa i generi più amati dal pubblico, dai successi del cinema italiano recente – C’è ancora domani di Paola Cortellesi, Volare di Margherita Buy, Palazzina Laf di Michele Riondino – fino a opere internazionali e d'autore come Green Border di Agnieszka Holland e C’era una volta in Bhutan di Pawo Choyning Dorji. 🔗 Leggi su Lanazione.it