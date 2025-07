Prato incidente frontale | traffico congestionato lunghe code

Una mattina di caos e attese interminabili a Prato, dove un incidente frontale sul ponte Lama ha paralizzato il traffico. Le lunghe code sulla statale Leonardo da Vinci e le strade circostanti testimoniano le conseguenze di una distrazione fatale. In un contesto già frenetico, la sicurezza stradale torna al centro dell’attenzione. La vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di mantenere sempre alta l’attenzione alla guida, per evitare tragedie simili e garantire la sicurezza di tutti.

Prato, 2 luglio 2025 – Mattina di traffico congestionato e disagi per gli automobilisti a Prato. La causa è un incidente frontale avvenuto intorno alle 07:50 sul ponte Lama. Pesanti le ripercussioni sulla statale Leonardo da Vinci. Lunghe code si sono formate subito dopo l’incidente, paralizzate anche le strade limitrofe. Secondo le prime ricostruzioni, una donna che guidava in direzione Prato avrebbe avuto un colpo di sonno e avrebbe invaso la corsia opposta schiantandosi con un’altra auto che procedeva verso Firenze. Le condizioni dei feriti al momento non sono note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e pattuglie della polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it