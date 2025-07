Calciomercato Inter | Marotta vuole lui per cancellarne il rimpianto Poteva prenderlo un anno fa a molto meno

Nel mondo del calciomercato interista, le strategie di Marotta sono sempre al centro dell’attenzione. Questa volta, il grande nome è Giovanni Leoni del Parma, un talento che l’Inter vuole portare in nerazzurro per cancellare il rimpianto di non averlo acquisito un anno fa a prezzi più bassi. La corsa è aperta, e i tifosi sognano già un futuro con questa promessa della difesa.

, il Parma spara alto. Il calciomercato Inter ha un nome cerchiato in rosso per il futuro della difesa: Giovanni Leoni. Il giovane talento del Parma è stato identificato dalla dirigenza nerazzurra come l’obiettivo prioritario per rinforzare il pacchetto arretrato. L’interesse non è un segreto, anzi, è stato dichiarato pubblicamente dal presidente Beppe Marotta, che ha espresso parole chiare prima di un’amichevole estiva. Per l’Inter, Leoni rappresenta anche un grande rimpianto: il club aveva la possibilità di chiudere l’operazione già un anno fa, quando il difensore militava nella Sampdoria, ma l’affare non si concretizzò. 🔗 Leggi su Internews24.com