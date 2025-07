Nuova maglia Milan 2025-2026 ecco le tre divise dei portieri | VIDEO

Il Milan si prepara a rivoluzionare il suo look per la stagione 2025-2026 con una nuova seconda maglia che promette di fare scalpore. Ieri sono state svelate in anteprima le tre divise dei portieri, ognuna più affascinante dell’altra, tra cui spicca il verde acqua già indossato da Maignan. Scopriamo insieme le novità che renderanno i Rossoneri ancora più distintivi e pronti a conquistare nuovi traguardi.

Domani presentazione della nuova seconda maglia del Milan per la stagione 2025-2026: ieri anticipate le tre divise dei portieri rossoneri. Il Milan si rifà il look. Domani presentazione della nuova seconda maglia per la stagione 2025-2026. Ma ieri, intanto, anticipate le tre divise dei portieri. La prima sarà color verde acqua: Mike Maignan l’ha pure già indossata in occasione dell’ultima partita di questa stagione contro il Monza. La seconda, invece, sarà quella arancione e la terza quella verde.?Guardale nel dettaglio in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuova maglia Milan 2025-2026, ecco le tre divise dei portieri | VIDEO

