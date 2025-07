Borsa | l' Europa apre in rialzo e guarda a trattativa sui dazi

Le Borse europee aprono in rialzo, alimentate dall'ottimismo sulle trattative commerciali con gli Stati Uniti e dall'attesa dei dati sull’occupazione Usa. Dopo l’annuncio di Trump sulla fine delle proroghe sui dazi, gli investitori monitorano con attenzione le prossime mosse della Fed sui tassi. Un avvio positivo che potrebbe segnare una fase favorevole per i mercati, spinto dall’incertezza e dalle opportunità di crescita. Il sentiment resta dinamico e ricco di possibilità.

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo mentre si guarda alle trattative sui dazi Usa, dopo che Donald Trump ha annunciato che non ci saranno proroghe alla sospensione in scadenza il 9 luglio. Tra gli investitori c'è attesa per i dati Usa sull'occupazione, uno degli elementi all'attenzione della Fed per la decisione sui tassi. Avvio positivo per Parigi (+0,63%), Francoforte (+0,49%) e Londra (+0,43%).

