Borsa | Milano in rialzo con le banche in luce Stm

La Borsa di Milano si conferma in crescita, trainata dalle banche e da titoli come Stm e Stellantis, che sfiorano il +2,1%. Nonostante i dati sulle vendite auto, Stellantis resta stabile, mentre il settore bancario mostra segnali di forza con Bper e Unicredit in evidenza. Lo spread tocca gli 88 punti, riflettendo un clima di fiducia e volatilità. La giornata promette ulteriori sviluppi nel panorama finanziario italiano.

La Borsa di Milano (+0,6%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mette in mostra Stm (+2,1%) e Stellantis (+2,1%), quest'ultima nonostante i dati sulle vendite delle auto. Lo spread tra Btp e Bund sale a 88 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,46%. Nel listino principale si mettono in mostra le banche con Bper (+1,9%) e Popolare Sondrio (+1,7%). Sale Unicredit (+1,5%), alle prese con l'offerta di Banco Bpm (+1,1%). Rimbalza Mediobanca (+0,5%), dopo la performance negativa della vigilia a seguito del collocamento della quota di Mediolanum (+0,7%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Borsa: Milano in rialzo con le banche, in luce Stm

