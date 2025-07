Finalmente Lucano è decaduto a Riace I giudici | Condotta criminosa

Un politico che ha dedicato la sua vita alla tutela dei più deboli viene ora travolto da accuse di condotta criminosa, segnando un capitolo complesso e controverso nella storia di Riace. Dopo mesi di resistenza, la sentenza del Tribunale di Locri ha sancito la decadenza di Mimmo Lucano, simbolo di legalità e impegno sociale. Un episodio che solleva molte domande sulla giustizia e la politica in Italia.

Ci sono volute venti pagine di sentenza per mettere la parola fine a una resistenza che durava da mesi. Mimmo Lucano, l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra che ha fatto della legalità la sua bandiera, si è aggrappato fino all'ultimo alla poltrona di sindaco di Riace. Ma ieri il Tribunale di Locri ha depositato la sentenza che ne decreta la decadenza, applicando la Legge Severino. La vicenda ha i contorni di un paradosso: un politico condannato in via definitiva che continua a esercitare il potere, blindato dalla maggioranza di centrosinistra del Consiglio comunale che, a sua volta, aveva votato contro la presa d'atto della sua decadenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it