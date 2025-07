QUI ATALANTA Il veterano Pasalic resta in nerazzurro con un triennale E per Ahanor è fatta

Inizio di luglio effervescente per l' Atalanta, che nelle prime ore di mercato ha accolto Kamaldeen Sulemana (a Bergamo da lunedì per le visite mediche), ha ufficializzato il rinnovo triennale, scadenza fino al 2028, per il veterano Mario Pasalic (nella foto) e ha trovato l'accordo con il Genoa per il 17enne terzino sinistro Honest Ahanor, per 15 milioni più 5 di bonus: restano gli ultimi dettagli da limare. L'investimento su Ahanor sarà compensato dalla cessione, anche questa ormai solo da chiudere, di Matteo Ruggeri all'Atletico Madrid per 18 milioni più 3 di bonus. Intanto da oggi scatta la campagna abbonamenti, con lo slogan 'E ho in mente te' dal celebre pezzo dell'Equipe 84: disponibili 15.

