scarlett johansson racconta i ruoli basati sullo sguardo maschile che le sono stati offerti da giovane

Scarlett Johansson ha raccontato apertamente come siano cambiati i ruoli delle donne da quando è approdata a Hollywood. In una recente intervista al The Times inglese, Scarlett Johansson ha affermato che, quando è entrata per la prima volta nel settore, i ruoli che le venivano offerti erano solitamente incentrati sulla “ desiderabilità ” e sugli obiettivi e le esigenze dei suoi colleghi maschi. Tuttavia, ritiene che la Hollywood di oggi stia inaugurando “ un’epoca diversa per le giovani donne “. “ Il messaggio è diverso: ci sono molti più modelli di riferimento, le donne sono visibili in posizioni di potere e le opportunità che ho avuto di interpretare donne che non devono essere solo una cosa o l’altra sono aumentate “, ha detto Johansson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it