Quattro ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo in pista ai Campionati Italiani Allievi

Quattro promettenti atleti dell’Alga Atletica Arezzo hanno preso d’assalto i Campionati Italiani Allievi a Rieti, un palcoscenico di eccellenza per giovani talenti nati tra il 2008 e il 2009. Tra salti, lanci e velocità, queste giovani promesse hanno affrontato con grinta e determinazione una sfida di livello nazionale, dimostrando che il futuro dell’atletica italiana brilla anche grazie al loro impegno e passione. La gara ha…

Arezzo, 2 luglio 2025 – . La più importante manifestazione riservata ai nati nel biennio 2008-2009 è andata in scena a Rieti dove le giovani promesse dell’atletica leggera tricolore hanno vissuto un’occasione di confronto tra le diverse specialità di salti, lanci e velocità, mettendo alla prova il loro talento in un contesto di altissimo livello. La gara ha registrato la presenza anche di Stella Arniani, Gemma Fabbriciani, Filippo Misuri e Francesco Tortorelli che, al primo anno in categoria, hanno subito centrato la qualificazione per le finali nazionali e hanno vissuto una positiva esperienza di formazione, crescita e confronto con positive prestazioni e piazzamenti tra i migliori Allievi d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quattro ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo in pista ai Campionati Italiani Allievi

In questa notizia si parla di: atletica - arezzo - ragazzi - alga

Quattro ori per l’Alga Atletica Arezzo in Coppa Toscana Ragazzi - L’Alga Atletica Arezzo si aggiudica quattro ori nella quarta prova della Coppa Toscana Ragazzi a Firenze, confermando il talento dei giovani atleti nati nel biennio 2012-2013.

Due medaglie per l’Alga Atletica Arezzo ai campionati regionali giovanili AREZZO – Due medaglie per l’Alga Atletica Arezzo ai campionati regionali giovanili. La stagione all’aperto della società aretina è stata arricchita da un argento di Mattia Falciani e da un Vai su Facebook

Quattro ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo in pista ai Campionati Italiani Allievi; Due medaglie per l’Alga Atletica Arezzo ai campionati regionali giovanili; L'Alga Arezzo si fa bella ai campionati di società Allievi di Firenze. Ottimo risultato per Filippo Misuri.

Tre ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo ai Campionati Italiani Cadetti - Stella Arniani, Gemma Fabbriciani e Filippo Misuri hanno gareggiato con la rappresentativa toscana. Riporta arezzonotizie.it

Tre ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo in evidenza con la maglia della Toscana - la Nazione - Tre ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo in evidenza con la maglia della Toscana Stella Arniani, Gemma Fabbriciani e Filippo Misuri sono scesi in pedana al trofeo nazionale “Pratizzoli” di Parma. Come scrive lanazione.it