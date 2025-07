Eccellenza La Sangiustese in pressing su Vrioni

La Sangiustese si prepara a conquistare il nuovo campionato con grande entusiasmo e strategia. La rosa si sta rafforzando con acquisti mirati come l’esterno offensivo Alexander Strupsceki e le trattative avanzate con l’esperto Alessio Vrioni, oltre al consolidamento della difesa con Daniele Postacchini. La squadra rossoblù è pronta a scendere in campo dal 23 luglio, when the season kicks off on Santa Maria Apparente’s lush pitch, promising emozioni e successi.

È una Sangiustese che può dirsi pronta per l'inizio della preparazione fissata per il 23 luglio sul manto in erba di Santa Maria Apparente. La squadra rossoblù si è mossa bene sul mercato: nei giorni scorsi si è assicurata l'esterno offensivo Alexander Strupsceki, classe 2002, che nell'ultimo torneo è stato a Matelica. Sono poi a buon punto le trattative con l'ex biancorosso Alessio Vrioni, con il difensore Daniele Postacchini che nelle ultime stagioni ha giocato a Montefano; con l'attaccante Denis Perpepaj che negli ultimi due campionati è stato un giocatore del Montegranaro. Inoltre l'allenatore Luigi Giandomenico potrà fare affidamento sul figlio Filippo che nell'ultima stagione ha giocato prima a Civitanova e poi a Tolentino.

