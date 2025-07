Polverigi tragico frontale tra un' auto ed una moto | soccorsi vani muore un operaio di 30 anni

Un terribile incidente scuote Polverigi questa mattina: uno scontro frontale tra auto e moto si è concluso con la tragica perdita di un giovane operaio di 30 anni di Falconara. Nonostante i tentativi di soccorso, gli interventi sono stati vani. La comunità si stringe attorno alla famiglia colpita da questa tragica perdita, mentre le indagini per chiarire le cause sono in corso.

