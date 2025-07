Real Madrid Juve sui social spunta il like di Dusan Vlahovic che fa infuriare i tifosi bianconeri Cos’è successo – FOTO

Un semplice like sui social può scatenare una vera e propria bufera tra tifosi e appassionati di calcio. Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha sorpreso tutti apprezzando un post del Real Madrid, facendo infuriare i supporter bianconeri. Un gesto che alimenta il fuoco delle rivalità sportive, lasciando intuire come anche nel calcio moderno, i piccoli dettagli possano diventare grandi discussioni. È solo l’inizio di nuovi colpi di scena?

Real Madrid Juve, spunta il like di Vlahovic ai Blancos: l'attaccante serbo ha apprezzato il post pubblicato da Jude Bellingham – FOTO. Il like di Dusan Vlahovic fa infuriare i tifosi. Dopo Real Madrid Juve, con il serbo rimasto in panchina, l'attaccante bianconero ha messo mi piace alla foto pubblicata da Jude Bellingham per festeggiare il passaggio del turno. Un gesto sicuramente inusuale tra avversari dopo il match, che non è passato inosservato. La carriera di Dusan Vlahovic alla Juventus sta attraversando un periodo di incertezze, con il futuro del potente attaccante serbo che continua a essere oggetto di discussione.

La reazione di Gianni a Vlahovic che mette like al post di Bellingham dopo il passaggio del turno! #Juventus #RealMadrid #MondialePerClub #ocwsport Vai su X

Lui anche sbragato così farebbe la differenza in Serie A Mancava giusto una birretta e qualche patatina per godersi meglio il primo tempo di Real Madrid-Juventus #RealMadridJuventus #Modric #FCWC #Rompipallone Vai su Facebook

