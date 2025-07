Caldo senza tregua oggi bollino rosso in 18 città con temperature oltre 40 gradi attesa firma protocollo per emergenze climatiche sul lavoro

L'Italia si trova sotto un caldo senza precedenti, con 18 città segnate dal bollino rosso e temperature superiori ai 40°C. La situazione critica impone azioni concrete: firma del protocollo per emergenze climatiche sul lavoro e misure urgenti per tutelare cittadini e lavoratori. In un contesto di ondate di calore che avvolgono tutta Europa, è fondamentale agire subito per arginare questa crisi climatica.

Continua l'anticiclone che da giorni sta interessando mezza Europa per le temperature altissime. Oggi allerta massima in 18 città: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino Trieste, Verona e Viterbo L'Itali.

