Restaurata la cappella del Giglio Neri a Firenze, un gioiello di arte e devozione che torna a splendere nel cuore di Santa Maria Maddalena de' Pazzi. I lavori, realizzati con cura e passione dalla Soprintendenza, sono stati possibili grazie al sostegno del Ministero della Cultura, e rappresentano un importante passo nella valorizzazione del patrimonio toscano. La rinascita di questa cappella significa riaprire le porte a storia, fede e bellezza per tutti i visitatori.

Firenze, 2 luglio 2025 – Si sono conclusi i lavori di restauro degli apparati decorativi della cappella Del Giglio-Neri, nel complesso della chiesa di Santa Maria Maddalena de' Pazzi in borgo Pinti a Firenze. I lavori, condotti dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, sono stati interamente finanziati dal ministero della Cultura. La cappella Del Giglio-Neri, si spiega in una nota, si trova a destra dell'ingresso su borgo Pinti e fa parte del complesso di Santa Maria Maddalena de' Pazzi, realizzato con quadriportico antistante la chiesa da Giuliano Sangallo negli ultimi decenni del Quattrocento.