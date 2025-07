Tuccillo un prodotto speciale per la Giornata Mondiale del Cioccolato

In occasione della Giornata Mondiale del Cioccolato, che ricorre il 7 luglio, il Bakery Chef Fabio Tuccillo svela una delle sue specialitĂ piĂą amate: i bomboloni, ripieni di crema spalmabile al cioccolato e nocciole. Questo dolce, un vero e proprio peccato di gola, simbolo di spensieratezza e vacanza, è l’ideale per una colazione estiva, una merenda da spiaggia o una dolce conclusione delle serate calde. Tuccillo ha deciso di onorare la storica data in cui nel 1847 Joseph Fry ideò le tavolette di cioccolato, portando i suoi bomboloni ad un nuovo livello di golositĂ . “La mia proposta per questa giornata speciale è pensata per esaltare il cioccolato, che unisce tutti in un momento di piacere”, afferma Tuccillo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

