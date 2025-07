Pruzzo | Se può Marotta li vende tutti dopo 2 finali perse devi cambiare

Roberto Pruzzo analizza la difficile situazione dell’Inter, sottolineando come Marotta si trovi di fronte a una vera e propria sfida: cambiare volto alla squadra senza poter operare una rivoluzione totale. Dopo due finali perse, la strategia di vendita e acquisto diventa cruciale per il futuro neroazzurro. Ma quale strada intraprenderà l’amministratore delegato nerazzurro? La risposta si prospetta complessa e determinante per la rinascita di una squadra che deve tornare a vincere.

Pruzzo ha parlato dell’Inter e di come dovrà operare Marotta nelle prossime settimane. L’ex giocatore ha una sua idea. DA RIFONDARE – Secondo Roberto Pruzzo a Radio Radio Mattino Sport e News, l’Inter è da rivoluzionare: « Penso che Marotta se può li vende tutti, ma il problema è che non può e non riesce a fare piazza pulita. Ci sono giocatori che hanno dato il meglio ma non è possibile venderli tutti. Deve tenere in piedi una struttura con 4-5 giocatori come Barella o Lautaro Martinez, su cui si può ragionare. Quando arrivi a due finali e le perdi tutti e due gioco forza devi cambiare. Il processo deve avvenire, ma come riuscirà a metterla in piedi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pruzzo: «Se può Marotta li vende tutti, dopo 2 finali perse devi cambiare»

