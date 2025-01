Nerdpool.it - Denis Villeneuve parla di Dune 3: “Sono nella fase di scrittura” e anticipa il futuro della saga

Durante un’intervista con Deadline,ha rivelato di essere “di” per3 e che tornerà “dietro la macchina da presa più velocemente di quanto pensi” per concludere l’arco narrativo di Paul Atreides. Quando gli è stato chiesto di una possibile data di inizio per la produzione di: Messiah, ha menzionato il 2026, ma ha chiarito che “questi film richiedono molto tempo per essere realizzati, quindi è meglio non dire ad alta voce quando potrei iniziare a girare.”Cosa significa questo aggiornamento per3Anche se la produzione di3 è ancora lontana,sta già scrivendo le sceneggiature per l’attesissimo sequel. Proprio come ha fatto con: Part Two, sta prendendo il suo tempo per assicurarsi di creare adattamenti coinvolgenti che rendano giustizia al materiale originale.