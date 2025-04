Corriere dello Sport | Il testa a testa Conte-Inzaghi nel più avvincente dei rush finali

Corriere dello Sport: “Il testa a testa Conte-Inzaghi nel più avvincente dei rush finali”">Se fosse un incontro di pugilato, sarebbe il primo Rocky: due Contendenti a terra, stremati, nessuno che riesce a rialzarsi. È questa l’immagine scelta da Massimiliano Gallo sul Corriere dello Sport per descrivere il momento di Inter e Napoli, appaiate in testa alla classifica quando mancano appena cinque giornate al termine.L’Inter arriva con il fiato corto, logorata dalle ambizioni di Triplete, mentre il Napoli – nonostante abbia giocato solo il campionato – mostra comunque i segni della fatica. Eppure, come ricorda ancora Gallo, in questo sprint finale non arriverà nessun outsider a sorprendere: sarà un testa a testa senza Moreno Argentin in agguato, parafrasando la mitica Liegi-Bastogne-Liegi del 1987. Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il testa a testa Conte-Inzaghi nel più avvincente dei rush finali” Leggi su Napolipiu.com : “Ilnel piùdei”">Se fosse un incontro di pugilato, sarebbe il primo Rocky: duendenti a terra, stremati, nessuno che riesce a rialzarsi. È questa l’immagine scelta da Massimiliano Gallo sulper descrivere il momento di Inter e Napoli, appaiate inalla classifica quando mancano appena cinque giornate al termine.L’Inter arriva con il fiato corto, logorata dalle ambizioni di Triplete, mentre il Napoli – nonostante abbia giocato solo il campionato – mostra comunque i segni della fatica. Eppure, come ricorda ancora Gallo, in questo sprint finale non arriverà nessun outsider a sorprendere: sarà unsenza Moreno Argentin in agguato, parafrasando la mitica Liegi-Bastogne-Liegi del 1987.

