Jair è morto | l’ex ala leggendaria di Inter e Roma si spegne a 84 anni! Il ricordo commosso della Portuguesa e dei nerazzurri

Jair è morto: l’ex ala leggendaria con un grande passato in Serie A si è spento all’età di 84 anni: il ricordo commosso della Portuguesa e dei nerazzurriIl mondo del calcio è in lutto per la morte di Jair. l’ex ala, affermatosi in Italia soprattutto con l’Inter e con un passato nella Roma, aveva 84 anni. L’annuncio della morte è arrivato attraverso un comunicato della Portuguesa, squadra in cui aveva esordito la leggendaria ala brasiliana. Ecco le parole di cordoglio verso il giocatore, che, per tante volte, ha affrontato la Juve.COMUNICATO – «La Portuguesa SAF lamenta profondamente il decesso dell’ex attaccante Jair da Costa, una delle leggende del nostro club. Rivelato nella Lusa, difese la maglia rossoverde tra il 1960 e il 1962, anno in cui fu campione del mondo con la Nazionale brasiliana. Juventusnews24.com - Jair è morto: l’ex ala leggendaria di Inter e Roma si spegne a 84 anni! Il ricordo commosso della Portuguesa e dei nerazzurri Leggi su Juventusnews24.com alacon un grande passato in Serie A si è spento all’età di 84: ile deiIl mondo del calcio è in lutto per la morte diala, affermatosi in Italia soprattutto con l’e con un passato nella, aveva 84. L’annunciomorte è arrivato attraverso un comunicato, squadra in cui aveva esordito laala brasiliana. Ecco le parole di cordoglio verso il giocatore, che, per tante volte, ha affrontato la Juve.COMUNICATO – «LaSAF lamenta profondamente il decesso delattaccanteda Costa, una delle leggende del nostro club. Rivelato nella Lusa, difese la maglia rossoverde tra il 1960 e il 1962, anno in cui fu campione del mondo con la Nazionale brasiliana.

