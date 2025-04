Beni durevoli cresce la spesa Le auto usate vanno forte rallentano telefoni e pc

Beni durevoli, per una spesa complessiva di 580 milioni di euro. Questo è quanto emerge dall’indagine portata avanti dall’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, che ha reso noto inoltre come la spesa media per famiglia nel mercato in questione abbia raggiunto un valore di 3.279 euro nell’anno passato. A trainare il tutto è stato il comparto mobilità, con importanti differenze rilevate in base alla tipologia di veicolo di cui si parla: per le auto nuove sono stati spesi ben 138 milioni di euro (+2,2% sul 2023), mentre per quelle usate sono stati impiegati 178 milioni (+8,1%). Per la casa, infine, le famiglie della provincia hanno utilizzato il 4,9% di risorse in meno nell’information technology e solo l’1% in meno nei mobili. Ilrestodelcarlino.it - Beni durevoli, cresce la spesa. Le auto usate vanno forte, rallentano telefoni e pc Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nel 2024, in provincia di Forlì-Cesena, è cresciuto del 3,4% il mercato dei, per unacomplessiva di 580 milioni di euro. Questo è quanto emerge dall’indagine portata avanti dall’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, che ha reso noto inoltre come lamedia per famiglia nel mercato in questione abbia raggiunto un valore di 3.279 euro nell’anno passato. A trainare il tutto è stato il comparto mobilità, con importanti differenze rilevate in base alla tipologia di veicolo di cui si parla: per lenuove sono stati spesi ben 138 milioni di euro (+2,2% sul 2023), mentre per quellesono stati impiegati 178 milioni (+8,1%). Per la casa, infine, le famiglie della provincia hanno utilizzato il 4,9% di risorse in meno nell’information technology e solo l’1% in meno nei mobili.

