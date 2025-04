Non sono solo un indicatore della noia Gli sbadigli possono rivelare che il corpo non sta bene

corpo. Un recente articolo della CNN ha riportando i risultati di uno studio sugli sbadigli condotto negli Stati Uniti. Kristen Knutson, esperta di medicina del sonno presso la Northwestern University di Chicago, è chiara: se ci addormentiamo facilmente durante una riunione, anche la più noiosa, il problema non è la riunione, ma la mancanza di sonno. Dormire poco, o male, altera la nostra capacità di restare vigili, e lo sbadiglio è una spia precoce. Non va ignorato. Insonnia: 6 errori comuni che impediscono di dormire guarda le foto Troppo poco sonno può essere pericolosoL’Accademia americana di medicina del sonno ha recentemente pubblicato un documento ufficiale che sottolinea quanto la sonnolenza diurna sia sintomo di un riposo notturno insufficiente. Iodonna.it - Non sono solo un indicatore della noia. Gli sbadigli possono rivelare che il corpo non sta bene. Leggi su Iodonna.it Non un segnale di disinteresse, ma una richiesta d’aiuto del. Un recente articoloCNN ha riportando i risultati di uno studio suglicondotto negli Stati Uniti. Kristen Knutson, esperta di medicina del sonno presso la Northwestern University di Chicago, è chiara: se ci addormentiamo facilmente durante una riunione, anche la più noiosa, il problema non è la riunione, ma la mancanza di sonno. Dormire poco, o male, altera la nostra capacità di restare vigili, e loo è una spia precoce. Non va ignorato. Insonnia: 6 errori comuni che impediscono di dormire guarda le foto Troppo poco sonno può essere pericolosoL’Accademia americana di medicina del sonno ha recentemente pubblicato un documento ufficiale che sottolinea quanto la sonnolenza diurna sia sintomo di un riposo notturno insufficiente.

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Viareggio vince solo la noia. I playoff sono un lontano miraggio - VIAREGGIO 0 PONTE BUGGIANESE 0 VIAREGGIO: Carpita, Bellini, Ricci, Nannetti, Bertelli; Belluomini, Ricci, Remedi, Baracchini (7’ st Morelli); Bibaj, Ortolini (20’ st Ferrarese). All. Amoroso. PONTE BUGGIANESE: Rizzato; Ferrari (27’st Prati), Palmese, Kapidiani (40’ st Chelini), Martinelli; Aiazzi, Pievani (33’ st Asara), Provenzano (17’ st Sgherri), Gargani (23’ st Bellandi); Granucci, Sali. 🔗sport.quotidiano.net

I BAFTA sono il vero indicatore verso i premi Oscar? - Negli ultimi due anni, i BAFTA Awards hanno remato in direzioni opposte rispetto alla loro controparte americana, gli Oscar. Nel 2023, hanno preso una direzione completamente diversa, votando in modo diverso in tutte le categorie principali, inondando di premi “Niente di nuovo sul fronte occidentale” di Edward Berger e ignorando quasi completamente il beniamino degli Oscar “Everything, Everywhere, All at Once”. 🔗metropolitanmagazine.it

La vera noia sono le critiche a Sanremo - In principio fu il sovranismo. Sanremo doveva essere per la pseudo intellighenzia di sinistra l'archetipo del neo fascismo meloniano in salsa canora. E lì ci aveva provato Roberto Saviano a candidarsi a guru della nuova opposizione che anziché occuparsi di politica, di lavoro, delle indagini che colpiscono i suoi dirigenti, di immigrati clandestini, di attentati islamisti si sarebbe occupata di pentagramma, arrangiamenti, melodie. 🔗iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

Rischi, energia, etica e noia. L’esperto su DeepSeek: “Il vero progresso è la capacità di…; Perché sbadigliare troppo è pericoloso: lo spiega uno studio americano; La terapia della noia: bastano 10 minuti al giorno; Germania al voto: tasse, migranti e reddito, Scholz-Merz noia totale | .it. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'abuso della noia - Non sono infatti Cannavacciuolo e gli altri della ... La tecnica è questa: si chiama abuso della noia. Il fenomeno credo sia alla base del marketing di successo di Urbano Cairo che adotta questa ... 🔗msn.com