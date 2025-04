Juventus Cambiaso ai saluti | l’addio finanzia il doppio colpo

Juventus pensa al futuro, con Andrea Cambiaso che sembra essere al passo d’addio. La sua cessione servirà a finanziare il doppio colpo da parte di Giuntoli, che ha già individuato i due profili.Sarà un finale di stagione a dir poco importante per i bianconeri, che praticamente si giocano tutti. Dopo una annata, l’ennesima, al di sotto delle aspettative, per le finanze del club e per la sostenibilità del progetto è fondamentale avere gli introiti che arrivano dalla Champions League. Serviranno, in tal senso, a finanziare il calciomercato in entrata, insieme a qualche fisiologico sacrificio da fare. E per il quale, ovviamente, serviranno delle offerte interessanti per le finanze della Juventus.Con l’addio di Cambiaso, la Juventus avrà le risorse per il doppio colpo: le ultime (Calciomercato. Calciomercato.it - Juventus, Cambiaso ai saluti: l’addio finanzia il doppio colpo Leggi su Calciomercato.it Lapensa al futuro, con Andreache sembra essere al passo d’addio. La sua cessione servirà are ilda parte di Giuntoli, che ha già individuato i due profili.Sarà un finale di stagione a dir poco importante per i bianconeri, che praticamente si giocano tutti. Dopo una annata, l’ennesima, al di sotto delle aspettative, per le finanze del club e per la sostenibilità del progetto è fondamentale avere gli introiti che arrivano dalla Champions League. Serviranno, in tal senso, are il calciomercato in entrata, insieme a qualche fisiologico sacrificio da fare. E per il quale, ovviamente, serviranno delle offerte interessanti per le finanze della.Condi, laavrà le risorse per il: le ultime (Calciomercato.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Hancko apre all'addio al Feyenoord e la Juventus c'è. Può sostituire subito Cambiaso - La Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato dei difensori e tra i nomi più caldi per rinforzare il reparto arretrato c`è quello... 🔗calciomercato.com

Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto ai piani futuri del club: cosa succederà a giugno - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto in scadenza nel 2026 ai piani futuri del club: cosa succederà a giugno Il futuro di Dusan Vlahovic pare essere sempre più lontano dalla Juventus. A confermarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che svela anche quelli che dovrebbero essere i piani del club bianconero in vista dell’estate ormai alle porte. 🔗juventusnews24.com

Juventus, nuova tegola Cambiaso: problema alla caviglia, cosa filtra - Andrea Cambiaso si è fermato di nuovo. Come se non bastasse la seconda pesante sconfitta consecutiva in campionato – lo 0-3 di Firenze... 🔗calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Juventus, Cambiaso ai saluti: l’addio finanzia il doppio colpo; “Non so da dove iniziare”: Danilo, l'addio Juve tra inno alla vita e stoccate; Juventus, Osimhen-Tonali e Yildiz addio? Chi viene e chi va (3-4 addii caldi). Kolo Muani...Rumor; Juventus, per Cambiaso ore calde: il saluto alla curva, la distanza fra la richiesta e l'offerta del Manchester City. 🔗Ne parlano su altre fonti

Juventus, l’addio di Cambiaso regala il colpo grosso: Giuntoli lo blinda - Cambiaso pronto ai saluti finali? Così il numero 27 bianconero ... uno dei quali lo ha potuto osservare molto da vicino. L’addio di Cambiaso alla Juventus regala un nuovo difensore -(LaPresse)- ... 🔗spazioj.it

Juve, Cambiaso addio: già scelto il suo sostituto - Juve, in estate sarà addio di Cambiaso: il terzino stavolta può finire al Manchester City, Giuntoli ha già scelto il suo sostituto La Juventus ha perso nuovamente il quarto posto. Se dovesse finire og ... 🔗informazione.it

Cambiaso ai saluti: il sostituto arriva per 20 milioni - Un aspetto importante, ma che non fa escludere a priori un addio, anzi. In questo modo la Juventus avrà maggiore potere contrattuale ... City o altri top club di Premier League. Cambiaso ai saluti: il ... 🔗spazioj.it